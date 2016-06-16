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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На концерте Монеточки выступят Noize MC и группа «Альянс»

Сама певица исполнит новый трек «Падать в грязь»

На концерте Монеточки выступят Noize MC и группа «Альянс»

YouTube разблокировал клип «На заре» группы «Альянс» (обновлено)

За два дня до блокировки ролик набрал несколько сотен тысяч просмотров

YouTube разблокировал клип «На заре» группы «Альянс» (обновлено)

Спорткомплекс «Олимпийский» продали владельцам «Европейского»

В 2019 году начнется реконструкция комплекса

Спорткомплекс «Олимпийский» продали владельцам «Европейского»

Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991»
Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991» Лекции о рейвах и российско-турецких отношениях, «Событие» Лозницы на большом экране, «Альянс» и Бутусов с ностальгической программой
Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991»

Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991»
Лекции о рейвах и российско-турецких отношениях, «Событие» Лозницы на большом экране, «Альянс» и Бутусов с ностальгической программой

«Ростелеком» купит пенсионный фонд

Госоператор хочет иметь возможность влиять на параметры пенсионной программы

«Ростелеком» купит пенсионный фонд