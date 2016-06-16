На концерте Монеточки выступят Noize MC и группа «Альянс»
Сама певица исполнит новый трек «Падать в грязь»
YouTube разблокировал клип «На заре» группы «Альянс» (обновлено)
За два дня до блокировки ролик набрал несколько сотен тысяч просмотров
Спорткомплекс «Олимпийский» продали владельцам «Европейского»
В 2019 году начнется реконструкция комплекса
Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991» Лекции о рейвах и российско-турецких отношениях, «Событие» Лозницы на большом экране, «Альянс» и Бутусов с ностальгической программой
Что смотреть и слушать на фестивале «Остров-1991» Лекции о рейвах и российско-турецких отношениях, «Событие» Лозницы на большом экране, «Альянс» и Бутусов с ностальгической программой
«Ростелеком» купит пенсионный фонд
Госоператор хочет иметь возможность влиять на параметры пенсионной программы