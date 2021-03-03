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3 марта 2021

Минюст признал иностранным агентом профсоюз «Альянс врачей»

обновлено29 января 2021

Итоги обысков: Главу «Альянса врачей» задержали, а квартиру члена ЛПР опечатали в четвертом часу утра