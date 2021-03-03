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2021-03-03T14:19:01.000+03:00
3 марта 2021
Минюст признал иностранным агентом профсоюз «Альянс врачей»
2021-01-28T09:38:22.000+03:00
обновлено
29 января 2021
Итоги обысков: Главу «Альянса врачей» задержали, а квартиру члена ЛПР опечатали в четвертом часу утра
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