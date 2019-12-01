16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию

Его увезли в военную часть в Архангельске

Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске

Московские врачи рассказали о попытке властей зачистить гинекологическую больницу (обновлено)

Медики считают, что мэрия хочет забрать здание себе

Московские врачи рассказали о попытке властей зачистить гинекологическую больницу (обновлено)
Медики считают, что мэрия хочет забрать здание себе

Как прошла всероссийская акция «За достойную медицину»

В Москве к зданию Минздрава пришло больше сотни людей

Как прошла всероссийская акция «За достойную медицину»
В Москве к зданию Минздрава пришло больше сотни людей