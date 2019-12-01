Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске
Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию Его увезли в военную часть в Архангельске
Московские врачи рассказали о попытке властей зачистить гинекологическую больницу (обновлено)
Медики считают, что мэрия хочет забрать здание себе
Московские врачи рассказали о попытке властей зачистить гинекологическую больницу (обновлено) Медики считают, что мэрия хочет забрать здание себе
Как прошла всероссийская акция «За достойную медицину»
В Москве к зданию Минздрава пришло больше сотни людей