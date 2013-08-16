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Новости

Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн

Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции

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Новости

Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции

Новости

Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника

Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке

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Новости

Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке