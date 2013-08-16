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Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн
Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции
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Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции
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Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника
Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке
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