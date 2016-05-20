На Кутузовском проспекте открылось новое кафе от Local Band
Место называется Americano Black Coffee & Food
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владелец Studio и Local открыл кафе на Патриарших прудах
За кухню в заведении отвечает шеф-повар Local и Studio Сергей Колодезнев