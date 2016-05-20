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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Кутузовском проспекте открылось новое кафе от Local Band

Место называется Americano Black Coffee & Food

На Кутузовском проспекте открылось новое кафе от Local Band

Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»

Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Владелец Studio и Local открыл кафе на Патриарших прудах

За кухню в заведении отвечает шеф-повар Local и Studio Сергей Колодезнев

Владелец Studio и Local открыл кафе на Патриарших прудах