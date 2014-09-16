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9 фильмов фестиваля американского кино
Гид The Village
9 фильмов фестиваля американского киноДжеймс Франко в роли экс-гея, Джеймс Франко в роли маньяка, Гран-при «Сандэнса» и новый Ноа Баумбах — Настя Курганская о том, что смотреть на Amfest-2015
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9 фильмов фестиваля американского кино
Гид The Village

9 фильмов фестиваля американского кино Джеймс Франко в роли экс-гея, Джеймс Франко в роли маньяка, Гран-при «Сандэнса» и новый Ноа Баумбах — Настя Курганская о том, что смотреть на Amfest-2015

11 фильмов Фестиваля американского кино в Москве
Гид The Village
11 фильмов Фестиваля американского кино в МосквеВуди Аллен, Роберт Дауни-младший, Джесси Айзенберг и ретросрпектива Уэса Андерсона на фестивале американского кино, проходящем с 17 по 28 сентября в кинотеатре «Формула кино Горизонт»
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11 фильмов Фестиваля американского кино в Москве
Гид The Village

11 фильмов Фестиваля американского кино в Москве Вуди Аллен, Роберт Дауни-младший, Джесси Айзенберг и ретросрпектива Уэса Андерсона на фестивале американского кино, проходящем с 17 по 28 сентября в кинотеатре «Формула кино Горизонт»