Гид The Village
9 фильмов фестиваля американского киноДжеймс Франко в роли экс-гея, Джеймс Франко в роли маньяка, Гран-при «Сандэнса» и новый Ноа Баумбах — Настя Курганская о том, что смотреть на Amfest-2015
Гид The Village
9 фильмов фестиваля американского кино Джеймс Франко в роли экс-гея, Джеймс Франко в роли маньяка, Гран-при «Сандэнса» и новый Ноа Баумбах — Настя Курганская о том, что смотреть на Amfest-2015
Гид The Village
11 фильмов Фестиваля американского кино в МосквеВуди Аллен, Роберт Дауни-младший, Джесси Айзенберг и ретросрпектива Уэса Андерсона на фестивале американского кино, проходящем с 17 по 28 сентября в кинотеатре «Формула кино Горизонт»
Гид The Village