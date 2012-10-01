Новости
В Москве пройдет фестиваль независимого американского кино Amfest
Он продлится с 27 сентября по 9 октября
Новости
В Москве пройдет фестиваль независимого американского кино Amfest Он продлится с 27 сентября по 9 октября
Город
В Москве пройдет фестиваль американского кино Amfest
Показы состоятся с 20 сентября по 6 октября в Dewar's Powerhouse и «Формула Кино Горизонт»
Город
В Москве пройдет фестиваль американского кино Amfest Показы состоятся с 20 сентября по 6 октября в Dewar's Powerhouse и «Формула Кино Горизонт»
Выходные в городе
Планы на выходные: 27−29 сентябряЗакрытия выставки Тициана в Пушкинском и сезона в «Стрелке», Stay Hungry на Artplay и Городской маркет еды на Патриках, фестивали американского и голландского кино среди приметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 27−29 сентября Закрытия выставки Тициана в Пушкинском и сезона в «Стрелке», Stay Hungry на Artplay и Городской маркет еды на Патриках, фестивали американского и голландского кино среди приметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 20−22 сентябряФестиваль американского кино, миротворческий телемарафон, лекция замдиректора Центра Помпиду, открытие сезона в Monasterio, ярмарка еды и семь выставок в числе заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 20−22 сентября Фестиваль американского кино, миротворческий телемарафон, лекция замдиректора Центра Помпиду, открытие сезона в Monasterio, ярмарка еды и семь выставок в числе заметных событий выходных.
Weekend
Amfest 2013: Гид по кинофестивалюC 18 по 29 сентября в кинотеатре «Горизонт» пройдёт фестиваль американского кино — Amfest 2013. The Village выбрал из программы 11 фильмов, заслуживающих особого внимания.
Weekend
Amfest 2013: Гид по кинофестивалю C 18 по 29 сентября в кинотеатре «Горизонт» пройдёт фестиваль американского кино — Amfest 2013. The Village выбрал из программы 11 фильмов, заслуживающих особого внимания.
События недели
События недели: Мэттью Херберт, Audio Bullys и 5 фестивалейДайджест городских событий этой недели: фестивали 2morrow и «Амфест» — киноманам, Solo — театралам, и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели