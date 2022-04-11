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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Исследование
11 апреля 2022

Доклад Amnesty International о деле Ивана Сафронова

16 июля 2021

Amnesty International: В России идет «криминализация» независимых СМИ

26 марта 2021

«Это произвол, за который российские власти должны ответить». Amnesty International — об условиях содержания Навального

Цитата дня
26 февраля 2021

«Это не кампания российских властей». Amnesty International — об отмене статуса узника совести Навальному

Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального
20 февраля 2021

Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального

Правозащитники назвали меры против коронавируса репрессивными. Россияне не против ограничений

Большинство выступают за введение жесткого карантина

Правозащитники назвали меры против коронавируса репрессивными. Россияне не против ограничений

Онлайн-тренажер о правах человека от Amnesty International

Задания основаны на реальных судебных делах, которые рассматривает ЕСПЧ

Онлайн-тренажер о правах человека от Amnesty International

В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами

Акция может состояться 29 марта на Театральной площади

В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами

У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого

Акцию объявила правозащитная организация Amnesty International

У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого

Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с похищениями

Правозащитники требуют скорректировать Уголовно-исполнительный кодекс

Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с похищениями

Amnesty International — о запрете анонимайзеров в России

Правозащитники раскритиковали власти за продолжение кампании по ограничению свободы слова в Сети

Amnesty International — о запрете анонимайзеров в России

Amnesty признала арестованных сторонников ФБК узниками совести

Благодаря задержаниям сотрудников ФБК и волонтеров, власти смогли провести обыски в их офисах, изъять компьютеры и документацию

Amnesty признала арестованных сторонников ФБК узниками совести

Amnesty International вернули московский офис (обновлено)

Организация заключила новый договор аренды с властями

Amnesty International вернули московский офис (обновлено)

Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International

В ведомстве указали на истечение срока действия договора аренды

Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено)

В помещении также сменили замки

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено)

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам

Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов

Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам

Amnesty International уличила Россию в нарушении прав человека

Правозащитники отмечают увеличение давления на НКО и ЛГБТИ-движение

Amnesty International уличила Россию в нарушении прав человека