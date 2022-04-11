«Это произвол, за который российские власти должны ответить». Amnesty International — об условиях содержания Навального
«Это не кампания российских властей». Amnesty International — об отмене статуса узника совести Навальному
Правозащитники назвали меры против коронавируса репрессивными. Россияне не против ограничений
Большинство выступают за введение жесткого карантина
Онлайн-тренажер о правах человека от Amnesty International
Задания основаны на реальных судебных делах, которые рассматривает ЕСПЧ
В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами
Акция может состояться 29 марта на Театральной площади
У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого
Акцию объявила правозащитная организация Amnesty International
Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с похищениями
Правозащитники требуют скорректировать Уголовно-исполнительный кодекс
Amnesty International — о запрете анонимайзеров в России
Правозащитники раскритиковали власти за продолжение кампании по ограничению свободы слова в Сети
Amnesty признала арестованных сторонников ФБК узниками совести
Благодаря задержаниям сотрудников ФБК и волонтеров, власти смогли провести обыски в их офисах, изъять компьютеры и документацию
Amnesty International вернули московский офис (обновлено)
Организация заключила новый договор аренды с властями
Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International
В ведомстве указали на истечение срока действия договора аренды
Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров
По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»
Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам
Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов
Amnesty International уличила Россию в нарушении прав человека
Правозащитники отмечают увеличение давления на НКО и ЛГБТИ-движение