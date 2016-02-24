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Новости

Правозащитники назвали меры против коронавируса репрессивными. Россияне не против ограничений

Большинство выступают за введение жесткого карантина

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Новости

Правозащитники назвали меры против коронавируса репрессивными. Россияне не против ограничений Большинство выступают за введение жесткого карантина

Новости

Онлайн-тренажер о правах человека от Amnesty International

Задания основаны на реальных судебных делах, которые рассматривает ЕСПЧ

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Новости

Онлайн-тренажер о правах человека от Amnesty International Задания основаны на реальных судебных делах, которые рассматривает ЕСПЧ

Новости

В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами

Акция может состояться 29 марта на Театральной площади

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Новости

В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами Акция может состояться 29 марта на Театральной площади

Новости

У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого

Акцию объявила правозащитная организация Amnesty International

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Новости

У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого Акцию объявила правозащитная организация Amnesty International

Новости

Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с похищениями

Правозащитники требуют скорректировать Уголовно-исполнительный кодекс

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Новости

Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с похищениями Правозащитники требуют скорректировать Уголовно-исполнительный кодекс

Новости

Amnesty International — о запрете анонимайзеров в России

Правозащитники раскритиковали власти за продолжение кампании по ограничению свободы слова в Сети

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Новости

Amnesty International — о запрете анонимайзеров в России Правозащитники раскритиковали власти за продолжение кампании по ограничению свободы слова в Сети

Ситуация

Amnesty признала арестованных сторонников ФБК узниками совести

Благодаря задержаниям сотрудников ФБК и волонтеров, власти смогли провести обыски в их офисах, изъять компьютеры и документацию

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Ситуация

Amnesty признала арестованных сторонников ФБК узниками совести Благодаря задержаниям сотрудников ФБК и волонтеров, власти смогли провести обыски в их офисах, изъять компьютеры и документацию

Ситуация

Amnesty International вернули московский офис (обновлено)

Организация заключила новый договор аренды с властями

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Ситуация

Amnesty International вернули московский офис (обновлено) Организация заключила новый договор аренды с властями

Ситуация

Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International

В ведомстве указали на истечение срока действия договора аренды

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Ситуация

Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International В ведомстве указали на истечение срока действия договора аренды

Ситуация

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено)

В помещении также сменили замки

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Ситуация

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено) В помещении также сменили замки

Ситуация

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»

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Ситуация

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»

Ситуация

Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам

Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов

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Ситуация

Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов

Ситуация

Amnesty International уличила Россию в нарушении прав человека

Правозащитники отмечают увеличение давления на НКО и ЛГБТИ-движение

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Ситуация

Amnesty International уличила Россию в нарушении прав человека Правозащитники отмечают увеличение давления на НКО и ЛГБТИ-движение