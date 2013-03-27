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Новости

Куда россияне уезжали на каникулы в последний момент

Самые популярные направления по стране и за рубежом

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Новости

Куда россияне уезжали на каникулы в последний момент Самые популярные направления по стране и за рубежом

Новости

Сколько стоит снять самую дешевую квартиру в Москве

Такое исследование провели на портале «Мир квартир»

0
Новости

Сколько стоит снять самую дешевую квартиру в Москве Такое исследование провели на портале «Мир квартир»

Новости

Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

ABBYY научит компьютеры компаний понимать тексты

Представленными технологиями смогут воспользоваться и сторонние разработчики

0
Новости

ABBYY научит компьютеры компаний понимать тексты Представленными технологиями смогут воспользоваться и сторонние разработчики

Новости

Intel обменяла $740 млн на 18% стартапа Cloudera

Теперь он оценивается примерно в $4,1 млрд

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Новости

Intel обменяла $740 млн на 18% стартапа Cloudera Теперь он оценивается примерно в $4,1 млрд

Новости

Инфографика дня: История хэштега

Основные моменты в развитии нового инструмента для организации поиска информации и проведения рекламных кампаний

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Новости

Инфографика дня: История хэштега Основные моменты в развитии нового инструмента для организации поиска информации и проведения рекламных кампаний

Новости

В Италии запустили секс-трекер Nipple

На основе публикуемых в сервисе данных разработчики планируют создать единую систему статистики о сексуальной активности в различных уголках планеты

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Новости

В Италии запустили секс-трекер Nipple На основе публикуемых в сервисе данных разработчики планируют создать единую систему статистики о сексуальной активности в различных уголках планеты

Новости

Твиты с фото и видео репостят чаще всего

Также на популярности постов сказывается наличие цитат, чисел и хэштегов

0
Новости

Твиты с фото и видео репостят чаще всего Также на популярности постов сказывается наличие цитат, чисел и хэштегов

Новости

Yahoo! приобрела сервис визуализации данных Vizify

Теперь он будет закрыт

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Новости

Yahoo! приобрела сервис визуализации данных Vizify Теперь он будет закрыт

Новости

Microsoft Office 365 опутает бизнес сетью при помощи искусственного интеллекта

Новые сервисы корпорации позволят бизнесу избавиться от затруднительного документооборота — им займутся программы

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Новости

Microsoft Office 365 опутает бизнес сетью при помощи искусственного интеллекта Новые сервисы корпорации позволят бизнесу избавиться от затруднительного документооборота — им займутся программы

Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных Capsidea
Hopes & Fears
Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных CapsideaСоздатель игровой платёжной системы запускает краудсорсинговую платформу для анализа Big Data.
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Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных Capsidea
Hopes & Fears

Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных Capsidea Создатель игровой платёжной системы запускает краудсорсинговую платформу для анализа Big Data.

Новости

Apple приобрела сервис анализа твитов Topsy за $200 млн

Предполагается, что корпорация может использовать его возможности для более эффективной работы iTunes Radio или же для повышения релевантности поиска в App Store

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Новости

Apple приобрела сервис анализа твитов Topsy за $200 млн Предполагается, что корпорация может использовать его возможности для более эффективной работы iTunes Radio или же для повышения релевантности поиска в App Store

Новости

Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров

Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений

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Новости

Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений

Новости

Предприниматели смогут изучить своих подписчиков с помощью «Почтового офиса» от «Яндекса»

Он предоставит им подробную информацию о том, кто и как читает письма из их рассылок о новых предложениях и специальных акциях

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Новости

Предприниматели смогут изучить своих подписчиков с помощью «Почтового офиса» от «Яндекса» Он предоставит им подробную информацию о том, кто и как читает письма из их рассылок о новых предложениях и специальных акциях

Новости

Twitter приобрёл геолокационный контент-сервис Spindle

Предполагается, что он будет использоваться для более качественного таргетирования рекламы

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Новости

Twitter приобрёл геолокационный контент-сервис Spindle Предполагается, что он будет использоваться для более качественного таргетирования рекламы

Новости

Сервис Rybo.ru представил механизм анализа и мониторинга базы арбитражных судов

Бывший главред «Известий» и адвокат Дмитрий Дмитриев предлагают СМИ услуги своего стартапа

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Сервис Rybo.ru представил механизм анализа и мониторинга базы арбитражных судов Бывший главред «Известий» и адвокат Дмитрий Дмитриев предлагают СМИ услуги своего стартапа