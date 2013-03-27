Куда россияне уезжали на каникулы в последний момент
Самые популярные направления по стране и за рубежом
Куда россияне уезжали на каникулы в последний момент Самые популярные направления по стране и за рубежом
Сколько стоит снять самую дешевую квартиру в Москве
Такое исследование провели на портале «Мир квартир»
Сколько стоит снять самую дешевую квартиру в Москве Такое исследование провели на портале «Мир квартир»
Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ABBYY научит компьютеры компаний понимать тексты
Представленными технологиями смогут воспользоваться и сторонние разработчики
ABBYY научит компьютеры компаний понимать тексты Представленными технологиями смогут воспользоваться и сторонние разработчики
Intel обменяла $740 млн на 18% стартапа Cloudera Теперь он оценивается примерно в $4,1 млрд
Инфографика дня: История хэштега
Основные моменты в развитии нового инструмента для организации поиска информации и проведения рекламных кампаний
Инфографика дня: История хэштега Основные моменты в развитии нового инструмента для организации поиска информации и проведения рекламных кампаний
В Италии запустили секс-трекер Nipple
На основе публикуемых в сервисе данных разработчики планируют создать единую систему статистики о сексуальной активности в различных уголках планеты
В Италии запустили секс-трекер Nipple На основе публикуемых в сервисе данных разработчики планируют создать единую систему статистики о сексуальной активности в различных уголках планеты
Твиты с фото и видео репостят чаще всего
Также на популярности постов сказывается наличие цитат, чисел и хэштегов
Твиты с фото и видео репостят чаще всего Также на популярности постов сказывается наличие цитат, чисел и хэштегов
Yahoo! приобрела сервис визуализации данных Vizify Теперь он будет закрыт
Microsoft Office 365 опутает бизнес сетью при помощи искусственного интеллекта
Новые сервисы корпорации позволят бизнесу избавиться от затруднительного документооборота — им займутся программы
Microsoft Office 365 опутает бизнес сетью при помощи искусственного интеллекта Новые сервисы корпорации позволят бизнесу избавиться от затруднительного документооборота — им займутся программы
Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных Capsidea Создатель игровой платёжной системы запускает краудсорсинговую платформу для анализа Big Data.
Apple приобрела сервис анализа твитов Topsy за $200 млн
Предполагается, что корпорация может использовать его возможности для более эффективной работы iTunes Radio или же для повышения релевантности поиска в App Store
Apple приобрела сервис анализа твитов Topsy за $200 млн Предполагается, что корпорация может использовать его возможности для более эффективной работы iTunes Radio или же для повышения релевантности поиска в App Store
Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров
Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений
Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений
Предприниматели смогут изучить своих подписчиков с помощью «Почтового офиса» от «Яндекса»
Он предоставит им подробную информацию о том, кто и как читает письма из их рассылок о новых предложениях и специальных акциях
Предприниматели смогут изучить своих подписчиков с помощью «Почтового офиса» от «Яндекса» Он предоставит им подробную информацию о том, кто и как читает письма из их рассылок о новых предложениях и специальных акциях
Twitter приобрёл геолокационный контент-сервис Spindle
Предполагается, что он будет использоваться для более качественного таргетирования рекламы
Twitter приобрёл геолокационный контент-сервис Spindle Предполагается, что он будет использоваться для более качественного таргетирования рекламы
Сервис Rybo.ru представил механизм анализа и мониторинга базы арбитражных судов
Бывший главред «Известий» и адвокат Дмитрий Дмитриев предлагают СМИ услуги своего стартапа