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Смартфон vs. компьютер: Что нужнее в работе CEO стартапа
Киберэксперимент
Смартфон vs. компьютер: Что нужнее в работе CEO стартапаThe Village проверяет на практике, является ли использование компьютера профессиональной необходимостью
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Смартфон vs. компьютер: Что нужнее в работе CEO стартапа
Киберэксперимент

Смартфон vs. компьютер: Что нужнее в работе CEO стартапа The Village проверяет на практике, является ли использование компьютера профессиональной необходимостью