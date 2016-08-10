Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Глава «Победы» заявил о полном развале системы подготовки пилотов

Калмыков объяснил, что проблема в недостатке кадров и сложности обучения

Глава «Победы» заявил о полном развале системы подготовки пилотов

«Победа» отказалась пускать на борт пассажиров с гирей

Ранее директор авиакомпании заявлял, что перевозчик не против гирей в салоне самолета

«Победа» отказалась пускать на борт пассажиров с гирей

«Победа» начнет продавать билеты по 499 рублей

Распродажа на все направления пройдет в начале октября

«Победа» начнет продавать билеты по 499 рублей

«Победа» запустит прямые рейсы в Улан-Удэ

Компания планирует начать летать в столицу Бурятии с зимнего расписания 2–3 раза в неделю

«Победа» запустит прямые рейсы в Улан-Удэ

«Победа» начнет сажать самолеты из-за курящих на борту пассажиров

Расходы по экстренной посадке будут взимать с нарушителя

«Победа» начнет сажать самолеты из-за курящих на борту пассажиров

Гендиректор «Победы» — об «идиотизме» оплаты провоза рюкзаков в салоне самолёта

Ранее «Победе» запретили взимать плату с пассажиров за провоз женских рюкзаков

Гендиректор «Победы» — об «идиотизме» оплаты провоза рюкзаков в салоне самолёта