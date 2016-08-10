Глава «Победы» заявил о полном развале системы подготовки пилотов
Калмыков объяснил, что проблема в недостатке кадров и сложности обучения
«Победа» отказалась пускать на борт пассажиров с гирей
Ранее директор авиакомпании заявлял, что перевозчик не против гирей в салоне самолета
«Победа» начнет продавать билеты по 499 рублей
Распродажа на все направления пройдет в начале октября
«Победа» запустит прямые рейсы в Улан-Удэ
Компания планирует начать летать в столицу Бурятии с зимнего расписания 2–3 раза в неделю
«Победа» начнет сажать самолеты из-за курящих на борту пассажиров
Расходы по экстренной посадке будут взимать с нарушителя
Гендиректор «Победы» — об «идиотизме» оплаты провоза рюкзаков в салоне самолёта
Ранее «Победе» запретили взимать плату с пассажиров за провоз женских рюкзаков