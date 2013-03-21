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Новости

Реальные доходы россиян обвалились до уровня 2009 года

Они продолжают снижаться

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Новости

Реальные доходы россиян обвалились до уровня 2009 года Они продолжают снижаться

Ситуация

Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин

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Ситуация

Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин

Новости

Зампред ВЭБа — о предстоящих колебаниях цен на нефть

Бывший замминистра экономического развития России Андрей Клепач оценил ситуацию, сложившуюся на мировом рынке

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Новости

Зампред ВЭБа — о предстоящих колебаниях цен на нефть Бывший замминистра экономического развития России Андрей Клепач оценил ситуацию, сложившуюся на мировом рынке

Новости

ВВП России замедлил рост

Динамика роста оказалась намного ниже прогнозов

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Новости

ВВП России замедлил рост Динамика роста оказалась намного ниже прогнозов