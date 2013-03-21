Новости
Реальные доходы россиян обвалились до уровня 2009 года Они продолжают снижаться
Ситуация
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян
С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин
Ситуация
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян С заявлением выступил глава ведомства Максим Топилин
Новости
Зампред ВЭБа — о предстоящих колебаниях цен на нефть
Бывший замминистра экономического развития России Андрей Клепач оценил ситуацию, сложившуюся на мировом рынке
Новости
Зампред ВЭБа — о предстоящих колебаниях цен на нефть Бывший замминистра экономического развития России Андрей Клепач оценил ситуацию, сложившуюся на мировом рынке
Новости