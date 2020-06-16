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Сократить новогодние праздники до трех дней

Все из-за нерабочих дней, объявленных Путиным

Сократить новогодние праздники до трех дней
Все из-за нерабочих дней, объявленных Путиным