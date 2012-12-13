БДТ запустит онлайн-проект с радиоспектаклями и интернет-постановками
Программа должна стартовать в апреле
БДТ запустит онлайн-проект с радиоспектаклями и интернет-постановками Программа должна стартовать в апреле
Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска»
Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов
Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска» Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов
Центр искусств на даче Громова откроют в 2020 году. Куратором станет Андрей Могучий
Реставрацию фасадов здания завершили в ноябре
Центр искусств на даче Громова откроют в 2020 году. Куратором станет Андрей Могучий Реставрацию фасадов здания завершили в ноябре
«Яндекс» покажет спектакли «Золотой маски» Они будут транслироваться в прямом эфире
Второй черный список Минкультуры
В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства
Второй черный список Минкультуры В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства
Андрей Могучий — о словах Райкина и свободном искусстве
Художественный руководитель БДТ поддержал Райкина
Андрей Могучий — о словах Райкина и свободном искусстве Художественный руководитель БДТ поддержал Райкина
Андрей Могучий останется худруком БДТ Ранее появлялась информация, что ему ищут замену
Как выглядит БДТ после трехлётней реконструкции БДТ на Фонтанке 28 сентября откроется после трёхлетней реконструкции. В фоторепортаже The Village — новая сцена-трансформер, найденный в процессе работ камин XIX века и другие любопытные детали
Куратор просветительских проектов БДТ — о театре, который встряхнёт город Куратор просветительских проектов БДТ Борис Павлович рассказал о том, как современный театр может спасти малые города и заставить людей и власть говорить друг с другом.
Фото дня: С БДТ сняли леса C Большого Драматического театра, закрытого около четырёх лет, сегодня сняли леса и зелёную сетку. Реконструкция — на финальной стадии.
Фоторепортаж: Вторая сцена Александринского театра Корреспонденты The Village побывали в новом театральном комплексе Александринки и узнали, почему строителям аплодировали ревизоры Счётной палаты и как выглядит экспериментальная сцена.
Андрей Могучий за год обновит репертуар БДТ
Андрей Могучий рассказал о своих планах на посту художественного руководителя БДТ. Сначала режиссёр изучит текущий репертуар театра и в течение года составит новую программу.