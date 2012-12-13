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Новости

БДТ запустит онлайн-проект с радиоспектаклями и интернет-постановками

Программа должна стартовать в апреле

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Новости

БДТ запустит онлайн-проект с радиоспектаклями и интернет-постановками Программа должна стартовать в апреле

Новости

Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска»

Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов

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Новости

Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска» Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов

Новости

Центр искусств на даче Громова откроют в 2020 году. Куратором станет Андрей Могучий

Реставрацию фасадов здания завершили в ноябре

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Новости

Центр искусств на даче Громова откроют в 2020 году. Куратором станет Андрей Могучий Реставрацию фасадов здания завершили в ноябре

Новости

«Яндекс» покажет спектакли «Золотой маски»

Они будут транслироваться в прямом эфире

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Новости

«Яндекс» покажет спектакли «Золотой маски» Они будут транслироваться в прямом эфире

Новости

Второй черный список Минкультуры

В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства

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Новости

Второй черный список Минкультуры В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства

Город

Андрей Могучий — о словах Райкина и свободном искусстве

Художественный руководитель БДТ поддержал Райкина

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Город

Андрей Могучий — о словах Райкина и свободном искусстве Художественный руководитель БДТ поддержал Райкина

Weekend

Андрей Могучий останется худруком БДТ

Ранее появлялась информация, что ему ищут замену

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Weekend

Андрей Могучий останется худруком БДТ Ранее появлялась информация, что ему ищут замену

Как выглядит БДТ после трехлётней реконструкции
Фоторепортаж
Как выглядит БДТ после трехлётней реконструкцииБДТ на Фонтанке 28 сентября откроется после трёхлетней реконструкции. В фоторепортаже The Village — новая сцена-трансформер, найденный в процессе работ камин XIX века и другие любопытные детали
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Как выглядит БДТ после трехлётней реконструкции
Фоторепортаж

Как выглядит БДТ после трехлётней реконструкции БДТ на Фонтанке 28 сентября откроется после трёхлетней реконструкции. В фоторепортаже The Village — новая сцена-трансформер, найденный в процессе работ камин XIX века и другие любопытные детали

Куратор просветительских проектов БДТ — о театре, который встряхнёт город
Интервью
Куратор просветительских проектов БДТ — о театре, который встряхнёт городКуратор просветительских проектов БДТ Борис Павлович рассказал о том, как современный театр может спасти малые города и заставить людей и власть говорить друг с другом.
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Куратор просветительских проектов БДТ — о театре, который встряхнёт город
Интервью

Куратор просветительских проектов БДТ — о театре, который встряхнёт город Куратор просветительских проектов БДТ Борис Павлович рассказал о том, как современный театр может спасти малые города и заставить людей и власть говорить друг с другом.

Город
Фото дня: С БДТ сняли лесаC Большого Драматического театра, закрытого около четырёх лет, сегодня сняли леса и зелёную сетку. Реконструкция — на финальной стадии.
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Город

Фото дня: С БДТ сняли леса C Большого Драматического театра, закрытого около четырёх лет, сегодня сняли леса и зелёную сетку. Реконструкция — на финальной стадии.

Фоторепортаж: Вторая сцена Александринского театра
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Вторая сцена Александринского театраКорреспонденты The Village побывали в новом театральном комплексе Александринки и узнали, почему строителям аплодировали ревизоры Счётной палаты и как выглядит экспериментальная сцена.
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Фоторепортаж: Вторая сцена Александринского театра
Фоторепортаж

Фоторепортаж: Вторая сцена Александринского театра Корреспонденты The Village побывали в новом театральном комплексе Александринки и узнали, почему строителям аплодировали ревизоры Счётной палаты и как выглядит экспериментальная сцена.

Ситуация

Андрей Могучий за год обновит репертуар БДТ

Андрей Могучий рассказал о своих планах на посту художественного руководителя БДТ. Сначала режиссёр изучит текущий репертуар театра и в течение года составит новую программу.

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Ситуация

Андрей Могучий за год обновит репертуар БДТ Андрей Могучий рассказал о своих планах на посту художественного руководителя БДТ. Сначала режиссёр изучит текущий репертуар театра и в течение года составит новую программу.

Выходные в городе: Garage Sale, фестиваль Андрея Могучего и день открытых дверей в «Непокорённых»
События
Выходные в городе: Garage Sale, фестиваль Андрея Могучего и день открытых дверей в «Непокорённых»Дайджест городских событий на выходные: вечеринка Live at Robert Johnson, открытие клуба Clockwork Orange и ещё несколько событий из календаря The Village.
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Выходные в городе: Garage Sale, фестиваль Андрея Могучего и день открытых дверей в «Непокорённых»
События

Выходные в городе: Garage Sale, фестиваль Андрея Могучего и день открытых дверей в «Непокорённых» Дайджест городских событий на выходные: вечеринка Live at Robert Johnson, открытие клуба Clockwork Orange и ещё несколько событий из календаря The Village.