Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости

За вход в ресторан нужно заплатить 500 рублей

Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen

В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen