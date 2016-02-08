Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траковThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости
За вход в ресторан нужно заплатить 500 рублей
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Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости За вход в ресторан нужно заплатить 500 рублей
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Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen
В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню
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