Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013 Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
Новости
Платёжную систему Qiwi оценили на IPO в $884 млн Андрею Романенко понравилось.
Hopes & Fears
Принципы Андрея Романенко, QiwiОснователь и председатель совета директоров крупнейшего платёжного сервиса в России — о мечтах, отпуске и способах организовать работу.
Hopes & Fears
Принципы Андрея Романенко, Qiwi Основатель и председатель совета директоров крупнейшего платёжного сервиса в России — о мечтах, отпуске и способах организовать работу.
Как это работает
Рабочий стол: Андрей Романенко, QiwiH&F открывает рубрику, где предприниматели рассказывают, как устроено их рабочее пространство. В первом выпуске — рабочее место главы Qiwi, которая готовит IPO на бирже NASDAQ.
Как это работает
Рабочий стол: Андрей Романенко, Qiwi H&F открывает рубрику, где предприниматели рассказывают, как устроено их рабочее пространство. В первом выпуске — рабочее место главы Qiwi, которая готовит IPO на бирже NASDAQ.
Новости