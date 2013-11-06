На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4
Четвертый диаметр должны построить в 2024 году
На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4 Четвертый диаметр должны построить в 2024 году
«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году
Сейчас в области 13 действующих полигонов
«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году Сейчас в области 13 действующих полигонов
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса
Власти собираются вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе (обновлено)
Из национального парка выведут 100 гектаров земли, из них 30 пойдут под вырубку
Власти собираются вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе (обновлено) Из национального парка выведут 100 гектаров земли, из них 30 пойдут под вырубку
Подмосковные власти пообещали рекультивировать семь свалок в 2019 году
Губернатор Воробьев назвал эту задачу беспрецедентной для России
Подмосковные власти пообещали рекультивировать семь свалок в 2019 году Губернатор Воробьев назвал эту задачу беспрецедентной для России
Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с результатом 62,5 %
Меньше всего поддержки действующий глава региона получил от жителей Волоколамского района
Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с результатом 62,5 % Меньше всего поддержки действующий глава региона получил от жителей Волоколамского района
Губернатор Подмосковья — об опасности объединения Москвы и области
Андрей Воробьев поддерживает отсутствие границ между городом и областью, но не желает порождать монстра
Губернатор Подмосковья — об опасности объединения Москвы и области Андрей Воробьев поддерживает отсутствие границ между городом и областью, но не желает порождать монстра
Кто эти бузотеры: Лидеры мусорных бунтов The Village подводит итоги мусорных войн вокруг Москвы
Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья
Ранее Александр Шестун согласовал митинг в пользу закрытия мусорного полигона «Лесная»
Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья Ранее Александр Шестун согласовал митинг в пользу закрытия мусорного полигона «Лесная»
Полигон «Ядрово» в Подмосковье пообещали закрыть на следующей неделе
Дегазация мусорки займет почти три месяца
Полигон «Ядрово» в Подмосковье пообещали закрыть на следующей неделе Дегазация мусорки займет почти три месяца
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится
Ужесточить наказание за незаконные свалки
С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Ужесточить наказание за незаконные свалки С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году
Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест
Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест
Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»
Теперь из города в город можно добраться за полтора часа
Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка» Теперь из города в город можно добраться за полтора часа
Я рузский: Как устроен бизнес самого странного предпринимателя России Бывший физик-ядерщик Василий Бойко-Великий выпускает молоко с перечёркнутыми штрих-кодами, ходит повсюду в кафтане и не боится кризиса
Губернатор Подмосковья не исключил появления платных парковок в регионе
Андрей Воробьёв пообещал, что этот вопрос подмосковные власти обсудят с жителями
Губернатор Подмосковья не исключил появления платных парковок в регионе Андрей Воробьёв пообещал, что этот вопрос подмосковные власти обсудят с жителями
Самые эффективные и неэффективные губернаторы России
Рейтинг эффективности губернаторов опубликовал Фонд развития гражданского общества
Самые эффективные и неэффективные губернаторы России Рейтинг эффективности губернаторов опубликовал Фонд развития гражданского общества
Мэрам Москвы и Петербурга разрешили ездить с мигалками в область
Владимир Путин изменил правила пользования спецсигналами для мэров Москвы и Петербурга, а также для губернаторов Московской и Ленинградской областей.