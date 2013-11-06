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Новости

На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4

Четвертый диаметр должны построить в 2024 году

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Новости

На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4 Четвертый диаметр должны построить в 2024 году

Новости

«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году

Сейчас в области 13 действующих полигонов

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Новости

«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году Сейчас в области 13 действующих полигонов

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
Ситуация
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплексаВласти обманывают граждан и говорят о расширении леса
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В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
Ситуация

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса

Новости

Власти собираются вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе (обновлено)

Из национального парка выведут 100 гектаров земли, из них 30 пойдут под вырубку

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Новости

Власти собираются вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе (обновлено) Из национального парка выведут 100 гектаров земли, из них 30 пойдут под вырубку

Новости

Подмосковные власти пообещали рекультивировать семь свалок в 2019 году

Губернатор Воробьев назвал эту задачу беспрецедентной для России

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Новости

Подмосковные власти пообещали рекультивировать семь свалок в 2019 году Губернатор Воробьев назвал эту задачу беспрецедентной для России

Новости

Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с результатом 62,5 %

Меньше всего поддержки действующий глава региона получил от жителей Волоколамского района

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Новости

Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с результатом 62,5 % Меньше всего поддержки действующий глава региона получил от жителей Волоколамского района

Новости

Губернатор Подмосковья — об опасности объединения Москвы и области

Андрей Воробьев поддерживает отсутствие границ между городом и областью, но не желает порождать монстра

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Новости

Губернатор Подмосковья — об опасности объединения Москвы и области Андрей Воробьев поддерживает отсутствие границ между городом и областью, но не желает порождать монстра

Кто эти бузотеры: Лидеры мусорных бунтов
Истории
Кто эти бузотеры: Лидеры мусорных бунтовThe Village подводит итоги мусорных войн вокруг Москвы
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Кто эти бузотеры: Лидеры мусорных бунтов
Истории

Кто эти бузотеры: Лидеры мусорных бунтов The Village подводит итоги мусорных войн вокруг Москвы

Новости

Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья

Ранее Александр Шестун согласовал митинг в пользу закрытия мусорного полигона «Лесная»

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Новости

Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья Ранее Александр Шестун согласовал митинг в пользу закрытия мусорного полигона «Лесная»

Новости

Полигон «Ядрово» в Подмосковье пообещали закрыть на следующей неделе

Дегазация мусорки займет почти три месяца

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Новости

Полигон «Ядрово» в Подмосковье пообещали закрыть на следующей неделе Дегазация мусорки займет почти три месяца

Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске
Ситуация
Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске Мусорный бунт продолжается
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Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске
Ситуация

Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске Мусорный бунт продолжается

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно
Инфраструктура

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится

Инфраструктура

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится

Новости

Ужесточить наказание за незаконные свалки

С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

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Новости

Ужесточить наказание за незаконные свалки С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Транспорт

Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году

Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест

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Транспорт

Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест

Транспорт

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»

Теперь из города в город можно добраться за полтора часа

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Транспорт

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка» Теперь из города в город можно добраться за полтора часа

Я рузский: Как устроен бизнес самого странного предпринимателя России
Истории
Я рузский: Как устроен бизнес самого странного предпринимателя РоссииБывший физик-ядерщик Василий Бойко-Великий выпускает молоко с перечёркнутыми штрих-кодами, ходит повсюду в кафтане и не боится кризиса
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Я рузский: Как устроен бизнес самого странного предпринимателя России
Истории

Я рузский: Как устроен бизнес самого странного предпринимателя России Бывший физик-ядерщик Василий Бойко-Великий выпускает молоко с перечёркнутыми штрих-кодами, ходит повсюду в кафтане и не боится кризиса

Транспорт

Губернатор Подмосковья не исключил появления платных парковок в регионе

Андрей Воробьёв пообещал, что этот вопрос подмосковные власти обсудят с жителями

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Транспорт

Губернатор Подмосковья не исключил появления платных парковок в регионе Андрей Воробьёв пообещал, что этот вопрос подмосковные власти обсудят с жителями

Ситуация

Самые эффективные и неэффективные губернаторы России

Рейтинг эффективности губернаторов опубликовал Фонд развития гражданского общества

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Ситуация

Самые эффективные и неэффективные губернаторы России Рейтинг эффективности губернаторов опубликовал Фонд развития гражданского общества

Транспорт

Мэрам Москвы и Петербурга разрешили ездить с мигалками в область

Владимир Путин изменил правила пользования спецсигналами для мэров Москвы и Петербурга, а также для губернаторов Московской и Ленинградской областей.

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Транспорт

Мэрам Москвы и Петербурга разрешили ездить с мигалками в область Владимир Путин изменил правила пользования спецсигналами для мэров Москвы и Петербурга, а также для губернаторов Московской и Ленинградской областей.

Транспорт

Все подмосковные электрички обновят за пять лет

Составы подмосковных электричек будут менять постепенно.

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Транспорт

Все подмосковные электрички обновят за пять лет Составы подмосковных электричек будут менять постепенно.

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