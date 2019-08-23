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Новый логотип операционной системы Android

Изменился фирменный цвет бренда, но робот-андроид остался

Новый логотип операционной системы Android
Изменился фирменный цвет бренда, но робот-андроид остался