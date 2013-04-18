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Новости

Свыше ста инвесторов вложили $24 млн в развитие стартап-платформы AngelList

Это позволит руководству компании не зависеть от какого-либо одного игрока и продолжить развитие проекта на американском рынке

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Новости

Свыше ста инвесторов вложили $24 млн в развитие стартап-платформы AngelList Это позволит руководству компании не зависеть от какого-либо одного игрока и продолжить развитие проекта на американском рынке

Новости

Стартап-платформа AngelList позволит инвесторам объединяться в синдикаты

За предоставление такой возможности AngelList будет взимать комиссию в размере 5% от суммы сделки, что делает новую услугу весьма перспективной с финансовой точки зрения

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Новости

Стартап-платформа AngelList позволит инвесторам объединяться в синдикаты За предоставление такой возможности AngelList будет взимать комиссию в размере 5% от суммы сделки, что делает новую услугу весьма перспективной с финансовой точки зрения

Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций
Облако знаний
Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций Количество стартапов и инвесторов растёт. H&F составил список интернет-площадок, где начинающий предприниматель может найти деньги на свой проект.
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Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций
Облако знаний

Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций Количество стартапов и инвесторов растёт. H&F составил список интернет-площадок, где начинающий предприниматель может найти деньги на свой проект.

Новости

Создатель «Цукерберг позвонит» делает аналог AngelList

30% компании он надеется продать за $200 000

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Новости

Создатель «Цукерберг позвонит» делает аналог AngelList 30% компании он надеется продать за $200 000