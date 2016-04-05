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Офис
Как работает архитектурное бюро Wowhaus
The Village посмотрел на новый офис создателей «Стрелки» и Электротеатра «Станиславский» — с мансардным этажом и йогой по утрам
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Офис
Как работает архитектурное бюро Wowhaus
The Village посмотрел на новый офис создателей «Стрелки» и Электротеатра «Станиславский» — с мансардным этажом и йогой по утрам
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