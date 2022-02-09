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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Агентство «Ценципер» открыло в своем офисе бар
9 февраля 2022

Агентство «Ценципер» открыло в своем офисе бар

4 февраля 2022

Apple и Spotify официально открыли офисы в России

Жить, работать и отдыхать
Промо
Жить, работать и отдыхать Как создатели комплекса Lunar сочетают концепцию work-life balance в одном пространстве
Жить, работать и отдыхать
Промо

Жить, работать и отдыхать
Как создатели комплекса Lunar сочетают концепцию work-life balance в одном пространстве

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть»
«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть» К чему приводит нехватка хорошего кофе, общения и личного пространства
«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть»

«Год назад я ушел на удаленку, но так и не смог к ней привыкнуть»
К чему приводит нехватка хорошего кофе, общения и личного пространства

Как работают в разных странах
Как работают в разных странах Английские мыши, американский декрет, эфиопский календарь и запрет на оружие в офисах ЮАР
Как работают в разных странах

Как работают в разных странах
Английские мыши, американский декрет, эфиопский календарь и запрет на оружие в офисах ЮАР

Как сотрудники отвыкли от офисов
Промо
Как сотрудники отвыкли от офисов И почему удаленка – новое будущее компаний
Как сотрудники отвыкли от офисов
Промо

Как сотрудники отвыкли от офисов
И почему удаленка – новое будущее компаний

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити» Лучшие места у начальников и борьба за диваны
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Лучшие места у начальников и борьба за диваны

Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию
Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию
Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию

Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию

Сбербанк открыл первый офис нового формата в Москве
28 сентября 2020

Сбербанк открыл первый офис нового формата в Москве

Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
ПРОМО
Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли И как ищем работу по новым правилам
Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
ПРОМО

Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
И как ищем работу по новым правилам

Как меняются офисы российских компаний
Как меняются офисы российских компаний Больше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах
Как меняются офисы российских компаний

Как меняются офисы российских компаний
Больше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах

Space 1 откроет гибкие офисы в «Москва-Сити»
18 августа 2020

Space 1 откроет гибкие офисы в «Москва-Сити»

WeWork ищет франчайзи для своих московских офисов
17 августа 2020

WeWork ищет франчайзи для своих московских офисов

Опрос
13 августа 2020

Сколько компаний перешли на удаленку после карантина

ВТБ открыл первый офис в новом формате
5 августа 2020

ВТБ открыл первый офис в новом формате

3 августа 2020

В центрах «Мои документы» появились уголки здоровья. Там можно бесплатно проверить организм

Как работают в «AliExpress Россия»
Как работают в «AliExpress Россия» Совместные ланчи, праздники распродаж и медитация онлайн
Как работают в «AliExpress Россия»

Как работают в «AliExpress Россия»
Совместные ланчи, праздники распродаж и медитация онлайн

«Яндекс» показал свою штаб-квартиру с бассейном и парком

Начать строительство могут в конце года

«Яндекс» показал свою штаб-квартиру с бассейном и парком

Отделение будущего от Альфа-банка с системой распознавания лиц

В phygital-офисе нет бумаги и привычных банковских окошек

Отделение будущего от Альфа-банка с системой распознавания лиц

Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис
ПРОМО
Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис Учиться мыть руки и пользоваться кофемашиной придется заново
Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис
ПРОМО

Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис
Учиться мыть руки и пользоваться кофемашиной придется заново

В Москве появится первый лайфворкинг — коворкинг в жилом доме

Рабочее пространство позволит резидентам не тратить время на дорогу до офиса

В Москве появится первый лайфворкинг — коворкинг в жилом доме

Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group

Компания может отдать за новый офис 60 миллиардов рублей

Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group

Как выглядит первый коворкинг «Практик» в Москве — с йогой и капсулами для сна

Первой локацией петербургской сети стал «Басманный двор»

Как выглядит первый коворкинг «Практик» в Москве — с йогой и капсулами для сна

Home office: Предметы для комфортной работы дома
Home office: Предметы для комфортной работы дома От мебели до важных и просто приятных мелочей
Home office: Предметы для комфортной работы дома

Home office: Предметы для комфортной работы дома
От мебели до важных и просто приятных мелочей

Сколько стоит обустроить хоум-офис

И что нужно для бесперебойной работы на удаленке

Сколько стоит обустроить хоум-офис

Как выглядит F class — кислотный коворкинг от создателей «Флакона»

13 изолированных офисов с общей кухней и душем

Как выглядит F class — кислотный коворкинг от создателей «Флакона»

Как выглядят опустевшие московские офисы

Как выглядят опустевшие московские офисыКорпоративный постапокалипсис во время карантина

Как выглядят опустевшие московские офисы

Как выглядят опустевшие московские офисы
Корпоративный постапокалипсис во время карантина

Как выглядит новая штаб-квартира Сбербанка с подвесными переговорными и оазисом

Здание площадью 62 тысячи квадратов на Кутузовском проспекте

Как выглядит новая штаб-квартира Сбербанка с подвесными переговорными и оазисом

«Я не смог работать в опенспейсе»
«Я не смог работать в опенспейсе» Люди, которые не выдержали шумных коллег, открытые форточки и сплетни — об уходе из открытого офиса
«Я не смог работать в опенспейсе»

«Я не смог работать в опенспейсе»
Люди, которые не выдержали шумных коллег, открытые форточки и сплетни — об уходе из открытого офиса

«Ключ» откроет флагманский коворкинг возле Кремля. Вот каким он будет

В исторических интерьерах появятся комнаты для медитаций, фуд-корт и зоны отдыха

«Ключ» откроет флагманский коворкинг возле Кремля. Вот каким он будет

«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора

И системой распознавания лиц

«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора

В марте WeWork откроет новый коворкинг на Ленинградском проспекте

Следом за ним запустят пятую локацию

В марте WeWork откроет новый коворкинг на Ленинградском проспекте

Можно ли держать кота в офисе
Можно ли держать кота в офисе Как себя чувствуют животные, которых берут в штат ради развлечения сотрудников
Можно ли держать кота в офисе

Можно ли держать кота в офисе
Как себя чувствуют животные, которых берут в штат ради развлечения сотрудников

Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место
СПЕЦПРОЕКТ
Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место Герои рассказывают, как это работает на практике
Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место
СПЕЦПРОЕКТ

Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место
Герои рассказывают, как это работает на практике

Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль
Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль Технологичное пространство и золото как акцент
Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль

Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль
Технологичное пространство и золото как акцент

Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
СПЕЦПРОЕКТ
Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу И как эксперты рынка оценивают их ожидания
Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
СПЕЦПРОЕКТ

Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
И как эксперты рынка оценивают их ожидания

Москва вошла в топ-10 городов Европы по количеству коворкингов

К марту 2020 года в столице появится еще 10 новых пространств

Москва вошла в топ-10 городов Европы по количеству коворкингов

Возле «Нагатинской» откроется седьмой коворкинг «Ключ» с парком на крыше

Площадка заработает осенью

Возле «Нагатинской» откроется седьмой коворкинг «Ключ» с парком на крыше

Как выглядит новый офис Lamoda
Как выглядит новый офис Lamoda Офис со стенами-хамелеонами и без пропусков
Как выглядит новый офис Lamoda

Как выглядит новый офис Lamoda
Офис со стенами-хамелеонами и без пропусков

Белые воротнички: 24 нескучные рубашки и блузки
Белые воротнички: 24 нескучные рубашки и блузки Которые помогут оживить офисный гардероб
Белые воротнички: 24 нескучные рубашки и блузки

Белые воротнички: 24 нескучные рубашки и блузки
Которые помогут оживить офисный гардероб

Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России
Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России Сколько будет стоить место в легендарном опенспейсе с пивом и кому оно будет нужно
Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России

Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России
Сколько будет стоить место в легендарном опенспейсе с пивом и кому оно будет нужно

«Ведомости»: РЖД построит в Москве новый офис за 72 миллиарда рублей

Здание «РЖД-сити» около Рижского вокзала будет больше, чем две башни «Федерация»

«Ведомости»: РЖД построит в Москве новый офис за 72 миллиарда рублей

Workki открыл свой самый большой коворкинг на «Комсомольской»

Офис занимает четыре этажа

Workki открыл свой самый большой коворкинг на «Комсомольской»

Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе
Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе Стол — беговая дорожка, «электронная бабушка» и браслет, бьющий током за отсутствие движения
Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе

Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе
Стол — беговая дорожка, «электронная бабушка» и браслет, бьющий током за отсутствие движения

Менять положение во время рабочего дня
Менять положение во время рабочего дня Работать стоя время от времени, например
Менять положение во время рабочего дня

Менять положение во время рабочего дня
Работать стоя время от времени, например

Мэрия поддержала идею соединить «Кутузовскую» с офисом Сбербанка

Новую станцию метро строить не планируют

Мэрия поддержала идею соединить «Кутузовскую» с офисом Сбербанка

«Почта Банк» начал открывать офисы в магазинах «Пятерочка»

Клиенты могут открыть счет, оформить кредит и снять наличные

«Почта Банк» начал открывать офисы в магазинах «Пятерочка»

В «Москва-Сити» открылся флагманский коворкинг CEO Rooms с зоной для гольфа

Арендовать здесь можно рабочее место или отдельный офис круглосуточно

В «Москва-Сити» открылся флагманский коворкинг CEO Rooms с зоной для гольфа

В бизнес-центре «Белая площадь» откроется крупнейший коворкинг WeWork в России

Всего в 2019 году компания планирует открыть в Москве три офиса

В бизнес-центре «Белая площадь» откроется крупнейший коворкинг WeWork в России

Иконка Word без листка бумаги и обновленные значки приложений Office

Microsoft обновила дизайн иконок

Иконка Word без листка бумаги и обновленные значки приложений Office

На что живут операторы колл-центров
На что живут операторы колл-центров Как справляться со стрессом, чего хотят неадекватные клиенты и почему искусственный интеллект пока не может заменить людей
На что живут операторы колл-центров

На что живут операторы колл-центров
Как справляться со стрессом, чего хотят неадекватные клиенты и почему искусственный интеллект пока не может заменить людей

Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской» Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»

Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»
Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день

Наводить порядок в рабочей почте
Наводить порядок в рабочей почте Чтобы количество непрочитанных сообщений к концу дня равнялось нулю
Наводить порядок в рабочей почте

Наводить порядок в рабочей почте
Чтобы количество непрочитанных сообщений к концу дня равнялось нулю

Сбербанк планирует открывать пункты выдачи заказов в отделениях

Так банк хочет загрузить пустующие площади офисов

Сбербанк планирует открывать пункты выдачи заказов в отделениях

Москва вошла в топ-20 городов с самой высокой стоимостью размещения сотрудников

В столице аренда жилья и рабочего места обходится дороже, чем в Чикаго, Мадриде, Берлине и Мумбаи

Москва вошла в топ-20 городов с самой высокой стоимостью размещения сотрудников

Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС
Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС Зачем в проекте акустические шторы и лампы разной световой температуры
Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС

Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС
Зачем в проекте акустические шторы и лампы разной световой температуры

В Москве открылся самый большой в России коворкинг

Одновременно там может работать около тысячи предпринимателей

В Москве открылся самый большой в России коворкинг

Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке

Объект планируют сдать в 2020–2021 годах

Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ