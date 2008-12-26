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Quеen's Day в Амстердаме Ежегодно в последний день апреля жители Нидерландов отмечают День рождения Королевы.

Quеen's Day в Амстердаме

Амстердам, Cannabis Cup Ежегодный Cannabis Cup - это единственное в своем роде мероприятие привлекает любителей марихуаны со всего мира.

Амстердам, Cannabis Cup