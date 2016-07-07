Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)
Среди них Турция, Доминикана, Мальдивы и другие курорты
«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)
Но обратных билетов нет
Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают
Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны
«МБХ»: Самолеты Сечина, Кадырова и Медведевой неоднократно летали в Европу во время эпидемии
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Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании
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