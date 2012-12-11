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Новости

Возле Павелецкого вокзала открыли трамвайную линию. Из-за этого изменился маршрут «А»

Знаменитая «Аннушка» теперь ходит до «Пролетарской» вместо Черемушек

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Новости

Возле Павелецкого вокзала открыли трамвайную линию. Из-за этого изменился маршрут «А» Знаменитая «Аннушка» теперь ходит до «Пролетарской» вместо Черемушек

Транспорт

На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным

В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы

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Транспорт

На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы

Транспорт

В Москве восстановят трамвай «Аннушка»

Движение трамвая по маршруту «А» в центре Москвы возобновят 15 декабря.

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Транспорт

В Москве восстановят трамвай «Аннушка» Движение трамвая по маршруту «А» в центре Москвы возобновят 15 декабря.