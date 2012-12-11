Новости
Возле Павелецкого вокзала открыли трамвайную линию. Из-за этого изменился маршрут «А»
Знаменитая «Аннушка» теперь ходит до «Пролетарской» вместо Черемушек
Новости
Возле Павелецкого вокзала открыли трамвайную линию. Из-за этого изменился маршрут «А» Знаменитая «Аннушка» теперь ходит до «Пролетарской» вместо Черемушек
Транспорт
На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным
В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы
Транспорт
На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы
Транспорт
В Москве восстановят трамвай «Аннушка»
Движение трамвая по маршруту «А» в центре Москвы возобновят 15 декабря.
Транспорт