Россиянам пообещали капризное лето (обновлено)
Жаркие периоды будут часто сменяться холодами с дождями
Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
Синоптики предсказали аномально теплую зиму в Москве
Превышение температурной нормы может достигать 5 градусов
Катки в Москве начали работу после оттепели
22 декабря городские катки временно прекратили работу из-за плюсовой температуры
В Москве из-за аномально тёплой погоды закрылись почти все катки
Катки на открытом воздухе не будут работать до изменения погодных условий