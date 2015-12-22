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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россиянам пообещали капризное лето (обновлено)

Жаркие периоды будут часто сменяться холодами с дождями

Россиянам пообещали капризное лето (обновлено)

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

Синоптики предсказали аномально теплую зиму в Москве

Превышение температурной нормы может достигать 5 градусов

Синоптики предсказали аномально теплую зиму в Москве

В Москву к концу недели придут плюсовые температуры

Возможны температурные рекорды

В Москву к концу недели придут плюсовые температуры

Катки в Москве начали работу после оттепели

22 декабря городские катки временно прекратили работу из-за плюсовой температуры

Катки в Москве начали работу после оттепели

В Москве из-за аномально тёплой погоды закрылись почти все катки

Катки на открытом воздухе не будут работать до изменения погодных условий

В Москве из-за аномально тёплой погоды закрылись почти все катки