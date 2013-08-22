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Новости

Украинские хакеры опубликовали данные о 7 млн кредитных карт

По их словам, у них есть данные ещё на 800 млн кредиток

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Новости

Украинские хакеры опубликовали данные о 7 млн кредитных карт По их словам, у них есть данные ещё на 800 млн кредиток

Новости

Хакеры из Anonymous атаковали «Альфа-банк»

В итоге из строя вышел сайт компании, а также часть её банкоматов

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Хакеры из Anonymous атаковали «Альфа-банк»
Новости

Хакеры из Anonymous атаковали «Альфа-банк» В итоге из строя вышел сайт компании, а также часть её банкоматов

Новости

ФБР существенно ослабило хакерское движение Anonymous

В прошлом его участники уже брали на себя ответственность за ряд атак на крупные корпорации и государственные структуры, однако в последние месяцы они пропали с информационных радаров

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Новости

ФБР существенно ослабило хакерское движение Anonymous В прошлом его участники уже брали на себя ответственность за ряд атак на крупные корпорации и государственные структуры, однако в последние месяцы они пропали с информационных радаров