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Украинские хакеры опубликовали данные о 7 млн кредитных карт
По их словам, у них есть данные ещё на 800 млн кредиток
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Украинские хакеры опубликовали данные о 7 млн кредитных карт По их словам, у них есть данные ещё на 800 млн кредиток
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Хакеры из Anonymous атаковали «Альфа-банк»
В итоге из строя вышел сайт компании, а также часть её банкоматов
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Хакеры из Anonymous атаковали «Альфа-банк» В итоге из строя вышел сайт компании, а также часть её банкоматов
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ФБР существенно ослабило хакерское движение Anonymous
В прошлом его участники уже брали на себя ответственность за ряд атак на крупные корпорации и государственные структуры, однако в последние месяцы они пропали с информационных радаров
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