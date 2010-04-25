Парни с анорексией А еще с булимией и орторексией
«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам The Village поговорил с девушками, которые живут с фуросемидной зависимостью
«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам The Village поговорил с девушками, которые живут с фуросемидной зависимостью
Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!