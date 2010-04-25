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Парни с анорексией

Парни с анорексиейА еще с булимией и орторексией

Парни с анорексией
Люди в городе

Парни с анорексией
А еще с булимией и орторексией

«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам

«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам The Village поговорил с девушками, которые живут с фуросемидной зависимостью

«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам
Истории

«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам
The Village поговорил с девушками, которые живут с фуросемидной зависимостью

Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz
Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz
Неделя в интернете

Тест на сексизм, тайное совещание в мэрии и новый альбом Gorillaz
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я&nbsp; п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!
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"Девушка, вы обязательно поправитесь!"
Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я&nbsp; п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!