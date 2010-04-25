"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!