Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно Разобрались вместе с врачами в главных мифах вокруг антибиотиков
Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно
Разобрались вместе с врачами в главных мифах вокруг антибиотиков
В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики
Россельхознадзор выявил нарушения на подмосковном предприятии компании
В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики
Производитель отверг данные обвинения и гарантировал безопасность своей продукции