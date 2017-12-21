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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов

Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно
Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно Разобрались вместе с врачами в главных мифах вокруг антибиотиков
Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно

Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно
Разобрались вместе с врачами в главных мифах вокруг антибиотиков

В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики

Россельхознадзор выявил нарушения на подмосковном предприятии компании

В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики

В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики

Производитель отверг данные обвинения и гарантировал безопасность своей продукции

В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики