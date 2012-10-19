Новости
Сколько россиян испытывают стресс И как они с ним борются
Новости
Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Новости
Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Ситуация
«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительныхКак новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки
Ситуация
«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных Как новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки
Новости
Минздрав ужесточил правила продажи антидепрессантов и успокоительных
Ведомство объяснило это борьбой с употреблением спиртосодержащих медикаментов как суррогатов
Новости
Минздрав ужесточил правила продажи антидепрессантов и успокоительных Ведомство объяснило это борьбой с употреблением спиртосодержащих медикаментов как суррогатов
Что нового
Психотерапевт Сергей Бабин об эпидемии депрессии, панических атаках и страхе близких отношенийThe Village узнал у психотерапевта и психиатра, почему депрессия опаснее для мужчин, чем для женщин, что делать в случае панической атаки и в чём причина нашей национальной агрессии
Что нового
Психотерапевт Сергей Бабин об эпидемии депрессии, панических атаках и страхе близких отношений The Village узнал у психотерапевта и психиатра, почему депрессия опаснее для мужчин, чем для женщин, что делать в случае панической атаки и в чём причина нашей национальной агрессии
Ситуация
Шесть историй пациентов на антидепрессантах The Village выяснил, как агрессия связана с депрессией, и записал истории людей, принимавших антидепрессанты
Ситуация
Шесть историй пациентов на антидепрессантах The Village выяснил, как агрессия связана с депрессией, и записал истории людей, принимавших антидепрессанты
Weekend
Неизвестный горожанин: Депрессивный синдромНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о том, почему доказывать что-то можно только самому себе, и то лучше не стоит.
Weekend