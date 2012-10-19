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Новости

Сколько россиян испытывают стресс

И как они с ним борются

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Новости

Сколько россиян испытывают стресс И как они с ним борются

Новости

Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных
Ситуация
«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительныхКак новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки
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«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных
Ситуация

«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных Как новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки

Новости

Минздрав ужесточил правила продажи антидепрессантов и успокоительных

Ведомство объяснило это борьбой с употреблением спиртосодержащих медикаментов как суррогатов

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Новости

Минздрав ужесточил правила продажи антидепрессантов и успокоительных Ведомство объяснило это борьбой с употреблением спиртосодержащих медикаментов как суррогатов

Психотерапевт Сергей Бабин об эпидемии депрессии, панических атаках и страхе близких отношений
Что нового
Психотерапевт Сергей Бабин об эпидемии депрессии, панических атаках и страхе близких отношенийThe Village узнал у психотерапевта и психиатра, почему депрессия опаснее для мужчин, чем для женщин, что делать в случае панической атаки и в чём причина нашей национальной агрессии
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Психотерапевт Сергей Бабин об эпидемии депрессии, панических атаках и страхе близких отношений
Что нового

Психотерапевт Сергей Бабин об эпидемии депрессии, панических атаках и страхе близких отношений The Village узнал у психотерапевта и психиатра, почему депрессия опаснее для мужчин, чем для женщин, что делать в случае панической атаки и в чём причина нашей национальной агрессии

Шесть историй пациентов на антидепрессантах
Ситуация
Шесть историй пациентов на антидепрессантах The Village выяснил, как агрессия связана с депрессией, и записал истории людей, принимавших антидепрессанты
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Шесть историй пациентов на антидепрессантах
Ситуация

Шесть историй пациентов на антидепрессантах The Village выяснил, как агрессия связана с депрессией, и записал истории людей, принимавших антидепрессанты

Неизвестный горожанин: Депрессивный синдром
Weekend
Неизвестный горожанин: Депрессивный синдромНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о том, почему доказывать что-то можно только самому себе, и то лучше не стоит.
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Неизвестный горожанин: Депрессивный синдром
Weekend

Неизвестный горожанин: Депрессивный синдром Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о том, почему доказывать что-то можно только самому себе, и то лучше не стоит.