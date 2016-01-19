Новости
В центре Москвы пройдет антифашистское шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Ежегодная акция состоится 19 января
Новости
В центре Москвы пройдет антифашистское шествие памяти Маркелова и Бабуровой Ежегодная акция состоится 19 января
Новости
Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой
Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией
Новости
Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией
Новости
Полиция возбудила дело о вандализме против московских антифашистов
Что именно им вменяется — неизвестно
Новости
Полиция возбудила дело о вандализме против московских антифашистов Что именно им вменяется — неизвестно
Ситуация
В Москве проходит антифашистский марш (обновлено)
Акция приурочена к годовщине смерти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова
Ситуация