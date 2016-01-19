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Новости

В центре Москвы пройдет антифашистское шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Ежегодная акция состоится 19 января

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Новости

В центре Москвы пройдет антифашистское шествие памяти Маркелова и Бабуровой Ежегодная акция состоится 19 января

Новости

Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой

Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией

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Новости

Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией

Новости

Полиция возбудила дело о вандализме против московских антифашистов

Что именно им вменяется — неизвестно

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Новости

Полиция возбудила дело о вандализме против московских антифашистов Что именно им вменяется — неизвестно

Ситуация

В Москве проходит антифашистский марш (обновлено)

Акция приурочена к годовщине смерти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова

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Ситуация

В Москве проходит антифашистский марш (обновлено) Акция приурочена к годовщине смерти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова