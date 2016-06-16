В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики
Если в этом нет признаков пропаганды
Признавать россиян женатыми после пяти лет сожительства
Нажитое парой имущество предлагается считать совместной собственностью
Ограничить рекламу гомеопатии
По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний
Запретить продажу алкоголя онлайн
За нарушение запрета предлагают установить уголовное наказание и административные штрафы
Елена Мизулина приравняла суррогатное материнство к торговле людьми
Ранее сенатор Антон Беляков предложил запретить суррогатное материнство
Запретить суррогатное материнство в России
Сенатор Антон Беляков обеспокоен ситуацией «репродуктивного туризма»
В Госдуму внесли законопроект о профилактике домашнего насилия
Законопроектом устанавливаются судебные и внесудебные защитные предписания
Раздавать санкционные продукты нуждающимся
Законопроект в Госдуму внёс член Совета Федерации Антон Беляков
В Совете Федерации заявили о нарушениях при переназначении Чайки
Руководство верхней палаты не дало высказаться всем желающим