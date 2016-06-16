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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики

Если в этом нет признаков пропаганды

В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики

Признавать россиян женатыми после пяти лет сожительства

Нажитое парой имущество предлагается считать совместной собственностью

Признавать россиян женатыми после пяти лет сожительства

Ограничить рекламу гомеопатии

По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний

Ограничить рекламу гомеопатии

Запретить продажу алкоголя онлайн

За нарушение запрета предлагают установить уголовное наказание и административные штрафы

Запретить продажу алкоголя онлайн

Елена Мизулина приравняла суррогатное материнство к торговле людьми

Ранее сенатор Антон Беляков предложил запретить суррогатное материнство

Елена Мизулина приравняла суррогатное материнство к торговле людьми

Запретить суррогатное материнство в России

Сенатор Антон Беляков обеспокоен ситуацией «репродуктивного туризма»

Запретить суррогатное материнство в России

В Госдуму внесли законопроект о профилактике домашнего насилия

Законопроектом устанавливаются судебные и внесудебные защитные предписания

В Госдуму внесли законопроект о профилактике домашнего насилия

Раздавать санкционные продукты нуждающимся

Законопроект в Госдуму внёс член Совета Федерации Антон Беляков

Раздавать санкционные продукты нуждающимся

В Совете Федерации заявили о нарушениях при переназначении Чайки

Руководство верхней палаты не дало высказаться всем желающим

В Совете Федерации заявили о нарушениях при переназначении Чайки