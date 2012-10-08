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Квартира недели (Киев)
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира-студия на Артёма в китайском стиле с минимальным количеством мебели, тренажёрной зоной и пропагандистскими постерами из КНР.
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Квартира недели (Киев)
Квартира недели

Квартира недели (Киев) Квартира-студия на Артёма в китайском стиле с минимальным количеством мебели, тренажёрной зоной и пропагандистскими постерами из КНР.