WorkOut: Как клуб по интересам начал продавать снаряды для уличной гимнастики Идеолог воркаут-движения Антон Кучумов начал развивать идею уличной гимнастики без надежды на заработок и неожиданно для себя создал магазин с оборотом 1 млн рублей в месяц.