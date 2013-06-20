Ситуация
Как прийти в форму без спортзалаАнтон Кучумов рассказывает и показывает, какие упражнения можно делать на спортивных площадках
Ситуация
Как прийти в форму без спортзала Антон Кучумов рассказывает и показывает, какие упражнения можно делать на спортивных площадках
Свое место
WorkOut: Как клуб по интересам начал продавать снаряды для уличной гимнастикиИдеолог воркаут-движения Антон Кучумов начал развивать идею уличной гимнастики без надежды на заработок и неожиданно для себя создал магазин с оборотом 1 млн рублей в месяц.
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