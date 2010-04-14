Внешний вид (Киев): Антон Шнайдер, дизайнер Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Антон Шнайдер, дизайнер Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Вторая Poloвинка: Антон и Ксения Шнайдер Ксения и Антон — о безлюдной крепости в центре города, закатах над Киевским морем и стильных очках.
Перестройка: Бренд города — часть 2 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы. Часть вторая
Перестройка: Бренд города — часть 2 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы. Часть вторая
Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.