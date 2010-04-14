Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.