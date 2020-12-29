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МЫ В СОЦСЕТЯХ

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29 декабря 2020

«Перестройка» — проект «Мемориала» о том, как жилось в эпоху реформ Михаила Горбачева

«Мемориал» проведет экскурсии о знаковых августовских событиях советской истории

Участникам расскажут об акции «Балтийский путь» и августовском путче 1991 года

«Мемориал» проведет экскурсии о знаковых августовских событиях советской истории

Чем гордятся и чего стыдятся россияне

«Левада-центр» также узнал, с чем себя ассоциирует русский народ

Чем гордятся и чего стыдятся россияне

Активисты запустили петицию против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

На публичных слушаниях обсудят будущее исторического здания

Активисты запустили петицию против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

Москомархитектура утвердила проект перестройки дома князя Разумовского на Большой Никитской

В здании на Большой Никитской разместят отель Bulgari, квартиры, магазины и SPA

Москомархитектура утвердила проект перестройки дома князя Разумовского на Большой Никитской

В парке Горького собираются восстановить довоенный кинотеатр «Великан»

В здании разместят два современных кинозала и выставочное пространство

В парке Горького собираются восстановить довоенный кинотеатр «Великан»

Фонд Горбачёва призвал к проведению новой перестройки

Предполагается, что России больше не нужна «жёсткая рука» авторитарного государства

Фонд Горбачёва призвал к проведению новой перестройки

Перестройка: Что делать с чёрными лестницами
Перестройка: Что делать с чёрными лестницами Читать книги, обедать с соседями, смотреть кино — молодой архитектор Алия Ишмухаметова придумала, как переоборудовать неиспользуемую чёрную лестницу в место, интересное всем жильцам.
Перестройка: Что делать с чёрными лестницами

Перестройка: Что делать с чёрными лестницами
Читать книги, обедать с соседями, смотреть кино — молодой архитектор Алия Ишмухаметова придумала, как переоборудовать неиспользуемую чёрную лестницу в место, интересное всем жильцам.

Перестройка: Бренд города — часть 2
Перестройка: Бренд города — часть 2 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы. Часть вторая
Перестройка: Бренд города — часть 2

Перестройка: Бренд города — часть 2
6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы. Часть вторая

Перестройка: бренд города — часть 1
Перестройка: бренд города — часть 1 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы
Перестройка: бренд города — часть 1

Перестройка: бренд города — часть 1
6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы

На «АрхМоскве» представили проект «Перестройка»
На «АрхМоскве» представили проект «Перестройка» На ежегодной выставке «АрхМосква-2010» студенты МАРХИ представили совместный с The Village проект по перестройке столичных районов «Перестройка».
На «АрхМоскве» представили проект «Перестройка»

На «АрхМоскве» представили проект «Перестройка»
На ежегодной выставке «АрхМосква-2010» студенты МАРХИ представили совместный с The Village проект по перестройке столичных районов «Перестройка».

Перестройка: машины милиции
Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.
Перестройка: машины милиции

Перестройка: машины милиции
В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.

Перестройка: улицы
Перестройка: улицы Сайт Look At Me пригласил несколько молодых архитекторов, объединил их в команду и попросил найти и исправить проблемы столицы, выступив в роли арт-директоров. Будущие выпускники МАРХИ попытались оценить основные проблемы и предложить способы перестройки города.
Перестройка: улицы

Перестройка: улицы
Сайт Look At Me пригласил несколько молодых архитекторов, объединил их в команду и попросил найти и исправить проблемы столицы, выступив в роли арт-директоров. Будущие выпускники МАРХИ попытались оценить основные проблемы и предложить способы перестройки города.