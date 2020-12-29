«Перестройка» — проект «Мемориала» о том, как жилось в эпоху реформ Михаила Горбачева
«Мемориал» проведет экскурсии о знаковых августовских событиях советской истории
Участникам расскажут об акции «Балтийский путь» и августовском путче 1991 года
Чем гордятся и чего стыдятся россияне
«Левада-центр» также узнал, с чем себя ассоциирует русский народ
Активисты запустили петицию против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской
На публичных слушаниях обсудят будущее исторического здания
Москомархитектура утвердила проект перестройки дома князя Разумовского на Большой Никитской
В здании на Большой Никитской разместят отель Bulgari, квартиры, магазины и SPA
В парке Горького собираются восстановить довоенный кинотеатр «Великан»
В здании разместят два современных кинозала и выставочное пространство
Фонд Горбачёва призвал к проведению новой перестройки
Предполагается, что России больше не нужна «жёсткая рука» авторитарного государства