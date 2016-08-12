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Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету

Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили

Новости

Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету
Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили

Министры, сенаторы и депутаты с наибольшими доходами в 2017 году

Кто из российских политиков заработал более миллиарда рублей

Новости

Министры, сенаторы и депутаты с наибольшими доходами в 2017 году
Кто из российских политиков заработал более миллиарда рублей

Путин назначил нового главу администрации президента (обновлено)

Сергея Иванова отправили в отставку

Ситуация

Путин назначил нового главу администрации президента (обновлено)
Сергея Иванова отправили в отставку