Составные части: Cэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи».
Огуречное варенье На днях задумалась, что делать с уймой огурцов, большая часть из которых уже начала перезревать и желтеть. Есть - невкусно, да и много, солить - тоже не хочется. И тут пришла мысль сделать варенье. В поисках подходящего рецепта был перерыт интернет, взято отовсюду понемногу, плюс импровизация, в результате получилось просто потрясающе - нежное варенье с цирусово - имбирным ароматом.
Коктейль RIGHT CITRUS Яркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Апельсиновый кекс Если у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.