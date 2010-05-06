Огуречное варенье На днях задумалась, что делать с уймой огурцов, большая часть из которых уже начала перезревать и желтеть. Есть - невкусно, да и много, солить - тоже не хочется. И тут пришла мысль сделать варенье. В поисках подходящего рецепта был перерыт интернет, взято отовсюду понемногу, плюс импровизация, в результате получилось просто потрясающе - нежное варенье с цирусово - имбирным ароматом.