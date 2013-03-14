Hopes & Fears
Принципы Александра Роднянского (AR Films)Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.
Hopes & Fears
Принципы Александра Роднянского (AR Films) Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.
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