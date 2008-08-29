Бахчевые развалы в Москве
Местоположение всех точек продаж с арбузами и дынями появилось на портале открытых данных
В Москве открылись точки по продаже арбузов и дынь
Первое время цена на арбузы составит от 20 рублей за килограмм, а ближе к концу августа цены опустятся до 13–15 рублей за килограмм
Арбузный пирог Абсолютно гениальный, на мой взгляд, способ подачи арбуза: эффектно выглядит, удобно есть. Даже странно, что повсеместного распространения он до сих пор не получил. Но кто мешает нам попробовать? ))
Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.