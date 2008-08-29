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Бахчевые развалы в Москве

Местоположение всех точек продаж с арбузами и дынями появилось на портале открытых данных

Бахчевые развалы в Москве

Гигантский шар-арбуз на Манежной площади

Высота арбуза составляет 11 метров

Гигантский шар-арбуз на Манежной площади

В Москве открылись точки по продаже арбузов и дынь

Первое время цена на арбузы составит от 20 рублей за килограмм, а ближе к концу августа цены опустятся до 13–15 рублей за килограмм

В Москве открылись точки по продаже арбузов и дынь

Арбузный пирог Абсолютно гениальный, на мой взгляд, способ подачи арбуза: эффектно выглядит, удобно есть. Даже странно, что повсеместного распространения он до сих пор не получил. Но кто мешает нам попробовать? ))

Арбузный пирог

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!

Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.

Ягода в кубе