Бахчевые развалы в Москве
Местоположение всех точек продаж с арбузами и дынями появилось на портале открытых данных
Бахчевые развалы в Москве Местоположение всех точек продаж с арбузами и дынями появилось на портале открытых данных
Гигантский шар-арбуз на Манежной площади Высота арбуза составляет 11 метров
В Москве открылись точки по продаже арбузов и дынь
Первое время цена на арбузы составит от 20 рублей за килограмм, а ближе к концу августа цены опустятся до 13–15 рублей за килограмм
В Москве открылись точки по продаже арбузов и дынь Первое время цена на арбузы составит от 20 рублей за килограмм, а ближе к концу августа цены опустятся до 13–15 рублей за килограмм
Арбузный пирог Абсолютно гениальный, на мой взгляд, способ подачи арбуза: эффектно выглядит, удобно есть. Даже странно, что повсеместного распространения он до сих пор не получил. Но кто мешает нам попробовать? ))
Арбузный пирог Абсолютно гениальный, на мой взгляд, способ подачи арбуза: эффектно выглядит, удобно есть. Даже странно, что повсеместного распространения он до сих пор не получил. Но кто мешает нам попробовать? ))
Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.