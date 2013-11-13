Бар «Сосна и Липа» переедет в новое место Помещение на Покровке выставили на ЦИАН
В «Vegas Крокус Сити» откроется коворкинг бизнес-класса Meeting Point
В торгово-развлекательном комплексе появятся офисные площадки и конференц-залы
В «Vegas Крокус Сити» откроется коворкинг бизнес-класса Meeting Point В торгово-развлекательном комплексе появятся офисные площадки и конференц-залы
Кинотеатр «35 мм» обжалует требование о выселении из здания
У него требуют освободить помещение до августа
Кинотеатр «35 мм» обжалует требование о выселении из здания У него требуют освободить помещение до августа
«Яндекс» собирается провести одну из крупнейших сделок по аренде в Москве
Интернет-холдинг подыскивает себе второй офис
«Яндекс» собирается провести одну из крупнейших сделок по аренде в Москве Интернет-холдинг подыскивает себе второй офис
Столешников переулок вошёл в пятерку самых дорогих улиц Европы
Переулок обогнал в рейтинге торговые улицы Рима, Женевы, Вены, Мюнхена и Берлина
Столешников переулок вошёл в пятерку самых дорогих улиц Европы Переулок обогнал в рейтинге торговые улицы Рима, Женевы, Вены, Мюнхена и Берлина
Цифра дня: Стоимость аренды торгового помещения в Столешниковом переулке
Столешников переулок обогнал Тверскую улицу по стоимости аренды торговых помещений.