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Бар «Сосна и Липа» переедет в новое место

Помещение на Покровке выставили на ЦИАН

Бар «Сосна и Липа» переедет в новое место
Помещение на Покровке выставили на ЦИАН

Аренда в Москве: Что нужно знать начинающим предпринимателям
ПРОМО
Аренда в Москве: Что нужно знать начинающим предпринимателям Как найти помещение для бизнеса в столице
Аренда в Москве: Что нужно знать начинающим предпринимателям
ПРОМО

Аренда в Москве: Что нужно знать начинающим предпринимателям
Как найти помещение для бизнеса в столице

В «Vegas Крокус Сити» откроется коворкинг бизнес-класса Meeting Point

В торгово-развлекательном комплексе появятся офисные площадки и конференц-залы

В «Vegas Крокус Сити» откроется коворкинг бизнес-класса Meeting Point
В торгово-развлекательном комплексе появятся офисные площадки и конференц-залы

Кинотеатр «35 мм» обжалует требование о выселении из здания

У него требуют освободить помещение до августа

Кинотеатр «35 мм» обжалует требование о выселении из здания
У него требуют освободить помещение до августа

«Яндекс» собирается провести одну из крупнейших сделок по аренде в Москве

Интернет-холдинг подыскивает себе второй офис

«Яндекс» собирается провести одну из крупнейших сделок по аренде в Москве
Интернет-холдинг подыскивает себе второй офис

Столешников переулок вошёл в пятерку самых дорогих улиц Европы

Переулок обогнал в рейтинге торговые улицы Рима, Женевы, Вены, Мюнхена и Берлина

Столешников переулок вошёл в пятерку самых дорогих улиц Европы
Переулок обогнал в рейтинге торговые улицы Рима, Женевы, Вены, Мюнхена и Берлина

Цифра дня: Стоимость аренды торгового помещения в Столешниковом переулке

Столешников переулок обогнал Тверскую улицу по стоимости аренды торговых помещений.

Цифра дня: Стоимость аренды торгового помещения в Столешниковом переулке
Столешников переулок обогнал Тверскую улицу по стоимости аренды торговых помещений.