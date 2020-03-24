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Мэрия утвердила меры по поддержке бизнеса в период эпидемии

Отмена аренды и отсрочка налогов

Мэрия утвердила меры по поддержке бизнеса в период эпидемии
Отмена аренды и отсрочка налогов