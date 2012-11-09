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Квартира недели (Москва)
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Четырёхуровневая квартира на юго-западе Москвы по проекту Петра Костёлова с авторской мебелью и с отделкой из пробкового дерева.
110
Квартира недели (Москва)
Квартира недели

Квартира недели (Москва) Четырёхуровневая квартира на юго-западе Москвы по проекту Петра Костёлова с авторской мебелью и с отделкой из пробкового дерева.