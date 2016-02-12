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Люди в городе
Участницы своп-вечеринок — о здоровом отношении к вещам
The Village побывал на московской вечеринке по обмену одеждой и поговорил с её участницами о шопоголизме и умении расставаться с вещами
Люди в городе
Участницы своп-вечеринок — о здоровом отношении к вещам
The Village побывал на московской вечеринке по обмену одеждой и поговорил с её участницами о шопоголизме и умении расставаться с вещами