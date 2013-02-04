Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку Aurami Дмитрий Порчхидзе и Владимир Павлов организовали производство дорогих ароматизаторов для автомобилей. Сейчас у них 15% рынка и оборот в 5-6 млн рублей за месяц.