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Японская компания Scentee представила ароматизаторы для смартфонов
Пользователи смогут самостоятельно настроить, когда и какие запахи будут передаваться устройством
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Японская компания Scentee представила ароматизаторы для смартфонов Пользователи смогут самостоятельно настроить, когда и какие запахи будут передаваться устройством
Сделал сам
Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку AuramiДмитрий Порчхидзе и Владимир Павлов организовали производство дорогих ароматизаторов для автомобилей. Сейчас у них 15% рынка и оборот в 5-6 млн рублей за месяц.
Сделал сам