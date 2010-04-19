Распродажа в Arsenicum С 20 апреля по 31 мая Arsenicum устраивает распродажу – в первый и последний раз. В бутике на Театральном будут продавать как остатки коллекций разных сезонов, так и сделанные только для подиума единичные вещи – вроде перчаток с масонской печатью или металлизированного медного жилета, которым открывался последний показ.