Шоу-рум российских дизайнеров Apartment 26 В дореволюционном здании на Кузнецком Мосту открылся шоу-рум российских марок Arsenicum и ChistovaEndourova со школой макияжа при нём
Шоу-рум российских дизайнеров Apartment 26 В дореволюционном здании на Кузнецком Мосту открылся шоу-рум российских марок Arsenicum и ChistovaEndourova со школой макияжа при нём
Форма московского таксиста: Версия Дмитрия Логинова Известный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.
Форма московского таксиста: Версия Дмитрия Логинова Известный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.
На заказ: Дизайнер Дмитрий Логинов The Village продолжает серию материалов о московских ателье известных дизайнеров, где можно заказать смокинг, переделать под себя платье с подиума и приобрести ткань с уникальным принтом.
На заказ: Дизайнер Дмитрий Логинов The Village продолжает серию материалов о московских ателье известных дизайнеров, где можно заказать смокинг, переделать под себя платье с подиума и приобрести ткань с уникальным принтом.
В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров
В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров
Распродажа в Arsenicum С 20 апреля по 31 мая Arsenicum устраивает распродажу – в первый и последний раз. В бутике на Театральном будут продавать как остатки коллекций разных сезонов, так и сделанные только для подиума единичные вещи – вроде перчаток с масонской печатью или металлизированного медного жилета, которым открывался последний показ.