Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

VK купил сервисы «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — Delivery Club

VK купил сервисы «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — Delivery Club

Ссылка дня: Конструктор контента от редакции «Новой газеты»

Ссылка дня: Конструктор контента от редакции «Новой газеты»

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Россия заняла второе место среди стран по скачиванию VPN-сервисов

Россия заняла второе место среди стран по скачиванию VPN-сервисов

Canva уйдет из России
1 июня 2022

Canva уйдет из России

Бесплатное обучение для руководителей и специалистов клиентского сервиса от «Эйч» и «Кухни на районе»
Сервис дня
24 мая 2022

Бесплатное обучение для руководителей и специалистов клиентского сервиса от «Эйч» и «Кухни на районе»

«Тинькофф банк» запустит аналог Google Pay
23 мая 2022

«Тинькофф банк» запустит аналог Google Pay

Сервис, который отправляет письма региональным депутатам
Ссылка дня
26 апреля 2022

Сервис, который отправляет письма региональным депутатам

Российские отели отказались платить за услуги Booking.com
25 апреля 2022

Российские отели отказались платить за услуги Booking.com

Программа поддержки специалистов во время кризисных ситуаций
Сервис дня
7 апреля 2022

Программа поддержки специалистов во время кризисных ситуаций

8 марта 2022

Сервис Cloudflare останется в России

21 февраля 2022

«ВКонтакте» запустила определитель подозрительных номеров

Сервис дня
14 февраля 2022

Сайт, считающий, сколько калорий вы сжигаете во время секса

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Сервис дня
12 ноября 2021

Приложение, чтобы снизить уровень тревожности

7 октября 2021

В Москве появился бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей

Как ухаживать за хлопковыми вещами
Как ухаживать за хлопковыми вещами Чтобы они служили дольше и оставались в хорошем состоянии
Как ухаживать за хлопковыми вещами

Как ухаживать за хлопковыми вещами
Чтобы они служили дольше и оставались в хорошем состоянии

Как выбрать качественную пару обуви
Как выбрать качественную пару обуви Которая прослужит не один сезон (и не один год)
Как выбрать качественную пару обуви

Как выбрать качественную пару обуви
Которая прослужит не один сезон (и не один год)

Личный опыт: «Как я покупал машину с рук»
Спецпроект
Личный опыт: «Как я покупал машину с рук» И что из этого вышло
Личный опыт: «Как я покупал машину с рук»
Спецпроект

Личный опыт: «Как я покупал машину с рук»
И что из этого вышло

Как ухаживать за шелковыми вещами
Как ухаживать за шелковыми вещами И одеждой из искусственного шелка
Как ухаживать за шелковыми вещами

Как ухаживать за шелковыми вещами
И одеждой из искусственного шелка

Как ухаживать за льняными вещами
Как ухаживать за льняными вещами Простая инструкция для одежды, скатертей и постельного белья
Как ухаживать за льняными вещами

Как ухаживать за льняными вещами
Простая инструкция для одежды, скатертей и постельного белья

19 января 2021

Okko запустил сервис для онлайн-встреч с создателями фильмов

Как устроен ресейл-сервис Relove, где можно купить одежду и духи со скидкой 80 %
Как устроен ресейл-сервис Relove, где можно купить одежду и духи со скидкой 80 %
Как устроен ресейл-сервис Relove, где можно купить одежду и духи со скидкой 80 %

Как устроен ресейл-сервис Relove, где можно купить одежду и духи со скидкой 80 %

Сервис дня
28 сентября 2020

Единый рабочий сервис с мессенджером и календарем от «Яндекса»

22 сентября 2020

EBay запустил кешбэк-сервис в России

Аренда многоразовой посуды навынос в московских кафе
Сервис дня
21 сентября 2020

Аренда многоразовой посуды навынос в московских кафе

Онлайн, self-care и спорт: Каким стал шопинг после пандемии
Онлайн, self-care и спорт: Каким стал шопинг после пандемии
Онлайн, self-care и спорт: Каким стал шопинг после пандемии

Онлайн, self-care и спорт: Каким стал шопинг после пандемии

На «Google Картах» теперь отображается ландшафт местности
19 августа 2020

На «Google Картах» теперь отображается ландшафт местности

16 августа 2020

Россияне смогут пополнить карту на кассе магазина

11 августа 2020

В кешбэк-сервисе от «Тинькофф» теперь можно подобрать ресторан

7 августа 2020

Суд приостановил работу Wheely — сервис отказался передавать данные властям

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат
4 августа 2020

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат

«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено)

После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»

«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено)

Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

Пока бесконтактно поблагодарить можно только сотрудников Perelman People и Lucky Group

Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip

Туристам подскажут цены на билеты, погоду и маст-визит-места

«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Пароли и почта оказались в руках злоумышленников

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Клиенты Сбербанка смогут купить товары в кредит прямо на кассе

Оформление займет пять минут

Клиенты Сбербанка смогут купить товары в кредит прямо на кассе

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

От яиц до воды

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около»

Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»

X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около»

Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов

Для тех, у кого нет «Азбуки вкуса» под боком

Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов

На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек

Чтобы избежать двойного голосования (или нет)

На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек

В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent

Раньше его можно было встретить только в южных городах страны

В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent

Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина

Щедрыми оказались не все

Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Правда, моментально проблему не устранят

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Каре и исправление карантинных стрижек: За какими услугами сейчас обращаются в салоны
Каре и исправление карантинных стрижек: За какими услугами сейчас обращаются в салоны И за сколько теперь нужно записываться в парикмахерские и на маникюр
Каре и исправление карантинных стрижек: За какими услугами сейчас обращаются в салоны

Каре и исправление карантинных стрижек: За какими услугами сейчас обращаются в салоны
И за сколько теперь нужно записываться в парикмахерские и на маникюр

Дептранс больше не требует от премиум-такси передавать данные о водителях

Но только пока

Дептранс больше не требует от премиум-такси передавать данные о водителях

Новый сервис Сбербанка поможет узнать, принадлежит ли телефонный номер мошенникам

Добавить подозрительный номер к базе данных банка можно уже сейчас

Новый сервис Сбербанка поможет узнать, принадлежит ли телефонный номер мошенникам

Каршеринги вернули поминутные тарифы (обновлено)

Власти с опозданием на день выдали разрешение на запуск

Каршеринги вернули поминутные тарифы (обновлено)

Как теперь будут стричь, красить и делать маникюр в московских салонах
Как теперь будут стричь, красить и делать маникюр в московских салонах Что изменилось в работе студий с 9 июня
Как теперь будут стричь, красить и делать маникюр в московских салонах

Как теперь будут стричь, красить и делать маникюр в московских салонах
Что изменилось в работе студий с 9 июня

МТС разрешит подключать виртуальные номера

Они пригодятся для мессенджеров и сайтов знакомств

МТС разрешит подключать виртуальные номера

BlaBlaCar возобновил перевозки по России

Сервис не работал с конца марта из-за эпидемии

BlaBlaCar возобновил перевозки по России

«Рокетбанк» повысит стоимость обслуживания до тысячи рублей в месяц (обновлено)

Компания несет убытки и хочет вызывать отток клиентов

«Рокетбанк» повысит стоимость обслуживания до тысячи рублей в месяц (обновлено)

Новый режим: Как носить, снимать и обрабатывать перчатки и маску
Новый режим: Как носить, снимать и обрабатывать перчатки и маску С 12 мая ношение перчаток и масок обязательно в общественных местах
Новый режим: Как носить, снимать и обрабатывать перчатки и маску

Новый режим: Как носить, снимать и обрабатывать перчатки и маску
С 12 мая ношение перчаток и масок обязательно в общественных местах

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

Подмосковье не останется голодным

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

Zoom, спорт и «Тролли.Караоке»: Какие приложения скачивают россияне на карантине

Сокращение спроса на шопинг-приложения и игры

Zoom, спорт и «Тролли.Караоке»: Какие приложения скачивают россияне на карантине

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Мэрию просят выдать рабочие пропуска всем самозанятым

Исполнители бытовых услуг YouDo и Profi.ru не могут перемещаться по городу

Мэрию просят выдать рабочие пропуска всем самозанятым

BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar

Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу

BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров

Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ