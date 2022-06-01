Бесплатное обучение для руководителей и специалистов клиентского сервиса от «Эйч» и «Кухни на районе»
«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено)
После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых
Пока бесконтактно поблагодарить можно только сотрудников Perelman People и Lucky Group
MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев
Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга
«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip
Туристам подскажут цены на билеты, погоду и маст-визит-места
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около»
Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»
Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов
Для тех, у кого нет «Азбуки вкуса» под боком
На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек
Чтобы избежать двойного голосования (или нет)
В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent
Раньше его можно было встретить только в южных городах страны
Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина
Щедрыми оказались не все
Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат
Правда, моментально проблему не устранят
Каре и исправление карантинных стрижек: За какими услугами сейчас обращаются в салоны И за сколько теперь нужно записываться в парикмахерские и на маникюр
Новый сервис Сбербанка поможет узнать, принадлежит ли телефонный номер мошенникам
Добавить подозрительный номер к базе данных банка можно уже сейчас
Каршеринги вернули поминутные тарифы (обновлено)
Власти с опозданием на день выдали разрешение на запуск
Как теперь будут стричь, красить и делать маникюр в московских салонах Что изменилось в работе студий с 9 июня
МТС разрешит подключать виртуальные номера
Они пригодятся для мессенджеров и сайтов знакомств
«Рокетбанк» повысит стоимость обслуживания до тысячи рублей в месяц (обновлено)
Компания несет убытки и хочет вызывать отток клиентов
Новый режим: Как носить, снимать и обрабатывать перчатки и маску
С 12 мая ношение перчаток и масок обязательно в общественных местах
«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам
Подмосковье не останется голодным
Zoom, спорт и «Тролли.Караоке»: Какие приложения скачивают россияне на карантине
Сокращение спроса на шопинг-приложения и игры
«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая
Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя
Мэрию просят выдать рабочие пропуска всем самозанятым
Исполнители бытовых услуг YouDo и Profi.ru не могут перемещаться по городу
BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar
Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу
AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров
Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней